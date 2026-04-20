Без паспорта и визы: перелетные гуси из Европы отдыхают в Карелии

В этом году на олонецкую равнину вновь прилетели дикие гуси. Перелетные птицы каждую весну делают здесь остановку для отдыха и питания, чтобы набраться сил и отправиться на самый север нашей страны выводить птенцов. Именно поэтому Олонецкий район называют гусиной столицей. Обычно в начале мая Олонец становится зоной для «подзаправки» гусей, которые летят на самый север России из стан Европы: Голландии, Германии, Эстонии, где они зимуют. Но в этом году весна пришла раньше, поэтому с середины апреля гуси начали занимать совхозные поля.

Олонецкие поля — это уникальная территория в Карелии, это открытые ландшафты, которые создал человек и которыми научились пользоваться перелетные птицы.

«Исторически гуси использовали для остановки ближайшие болота. Но человек создал для них более приятные условия, и теперь гуси останавливаются здесь. На полях больше питания для птиц. Сколько гуси пробудут в Олонце, зависит от их физического состояния: могут остановиться на несколько дней, неделю или две даже недели»,

— рассказал Сергей Симонов, орнитолог.

С 1 по 10 мая в Карелии традиционно открывается сезон охоты. Многие поля рядом с Олонцом в это время начинают пустеть, охотники пугают птиц. По словам Сергея Симонова, в европейских странах не стреляют перелетных гусей, поэтому они там не боятся людей, их даже кормят с ладони. А когда гуси перелетают границу с Россией, они уже знают, что начинается весенняя охота, и их поведение заметно меняется.

Для отдыха и подкормки перелетных гусей создана зона покоя. В зоне покоя птицы охраняются, там запрещено стрелять, об этом постоянно напоминают ученые.