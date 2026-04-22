Иностранца с золотом в кроссовках задержали в российском городе

В пункте пропуска Благовещенск таможенники нашли в кроссовках иностранца золото на 2,5 миллиона рублей, сообщает «Рен.ТВ» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Сообщается, что 44-летний турист пытался выехать в Хэйхэ. Под стельками он спрятал лом ювелирных изделий из драгоценных металлов. Экспертиза показала, что это сплав из золота 585-й пробы (215,7 грамма) и серебра (17,60 грамма).

Драгметаллы, по словам туриста, его попросил провезти в Китай незнакомец, пообещав вознаграждение. Мужчина знал, что золото подлежит декларированию, но решил его спрятать в обувь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.