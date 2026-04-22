Футбольные фанаты устроили дебош в ресторане

В Екатеринбурге фанаты московского футбольного клуба «Торпедо» устроили дебош в ресторане. Об этом сообщает издание e1.ru.

По данным источника, в течение вечера компания болельщиков мешела другим гостям, много выпила и ушла, не закрыв счет в 67 тысяч рублей. Отмечается, что фанаты якобы обиделись на то, что сотрудники заведения перестали продавать им алкоголь.

Руководство ресторана собиралось обратиться в полицию, однако, человек, не связанный с «Торпедо», оплатил весь счет, и на этом конфликт был улажен.

