22 апреля 2026, 16:31
Сильный ветер накроет всю территорию Карелии
Непогода ожидается в республике 23 апреля
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили о непогоде в нашей республике.
По данным синоптиков, днем 23 апреля в Карелии ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии, включая Петрозаводск.
Ранее сообщалось о том, что отрицательные температуры придут ближайшей ночью в нашу республику.