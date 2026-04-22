22 апреля 2026, 16:31
Сильный ветер накроет всю территорию Карелии

Непогода ожидается в республике 23 апреля
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили о непогоде в нашей республике.

По данным синоптиков, днем 23 апреля в Карелии ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии, включая Петрозаводск.

Ранее сообщалось о том, что отрицательные температуры придут ближайшей ночью в нашу республику.

