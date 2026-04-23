Поддержка участников СВО и их семей в Карелии остается приоритетной

16 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков представил свой отчет о проделанной работе за 2025 год. В проекте «От первого лица» поговорили об итогах работы команды губернатора, в частности о поддержке участников СВО и их семей. Карелия стала одним из лидеров среди регионов в стране по количеству отправленной помощи в зону спецоперации. За 2025 года на фронт отвезли более 500 тонн гуманитарного груза из нашей республики. При этом наш регион далеко не самый богатый. Но, как отметил Сергей Шугаев, в Карелии создан крепкий и надежный тыл, начиная от пенсионеров, которые вяжут носки и сети, до предпринимателей, которые постоянно оказывают поддержку бойцам.

В рамках проекта «От первого лица» депутаты Заксобрания рассказали о мерах поддержки семей участников СВО: это и льготная программа обеспечения жильем, земельными участками, освобождение от транспортного налога автомобилей до 190 лошадиных сил. Артем Валюк отметил, что ранее эту льготу получали только на автомобили до 150 лошадиных сил.

Одной из ключевых задач команды всей республики, в том числе депутатов, - это создание объединенного реабилитационного центра для участников СВО. Сейчас, по словам Шугаева, ни один регион не может принять всех бойцов, которые уже нуждаются в реабилитации, а также тех, кто придет с фронта. Но это можно сделать, объединив усилия, создать единый центр для Северо-Запада.

Что касается программы «Герои России», то ее реализация продолжается. Сейчас участники проекта — это 45 человек, из них 15 еще находятся в зоне СВО. 30 ветеранов боевых действий проходят обучение. Из этого набора пока трудоустроены трое.