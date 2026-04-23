Изменились правила предоставления туристических услуг

На заседании координационного совета по подготовке к туристическому сезону, которое состоялось 23 апреля в администрации Петрозаводска, рассказали о новых правилах предоставления туристических услуг. Правила вступили в силу с 1 марта 2026 года.

В новых правилах нет понятия негарантированного бронирования, когда бронь действовала до вечера дня заезда. Если турист вовремя не появился, номер могли представить другому гражданину. Теперь в отелях гостей обязаны ждать в течение суток. Еще одно нововведение - правила отмены бронирования. Если потребитель отказался от размещения до дня заезда, то ему обязаны полностью возместить плату за номер. Если гость по каким-то причинам все же не приехал и вовремя не отказался от номера, то с него могут взять оплату только за первые сутки.

Но самые оригинальные "поправки" претерпел список обязательных бесплатных услуг. Из него убрали обязанность снабдить клиента кипятком, зато в списке появился тонометр.

Ранее сообщалось о том, что география полетов из Петрозаводска расширилась.