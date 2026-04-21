Люди и собаки занимаются реабилитацией детей в Петрозаводске

Текст: Хельга Белянцева, фото: центр «Открытые сердца»

С 2018 года в Петрозаводске работает центр социальной реабилитации и канистерапии «Открытые сердца». На протяжении почти восьми лет сотрудники и волонтеры общественной организации и их хвостатые помощники — специально обученные собаки-ассистенты проводили занятия с маленьким пациентами детской городской больницы, выезжали в школы, детские сады и дом-интернат для ветеранов, принимали в своем Центре детей и взрослых. Мы решили узнать, как обстоят дела у организации в настоящее время и расспросили об этом Светлану Ефимову, которая вместе со своей собакой Айрой работает в Центре с момента его основания.

Светлана Ефимова с собаками-ассистентами Айрой и Фросей

– Светлана, вы начинали в 2018 году как центр канистерапии, но затем расширили сферу своей деятельности. Чем ваша организация занимается сейчас?

— В Карельской региональной общественной организации социальной реабилитации и канистерапии «Открытые сердца» сейчас работают три сотрудника — два канистерапевта и детский психолог. Социальная реабилитация и канистерапия по-прежнему остаются нашими основными направлениями. Когда мы открылись восемь лет назад на базе Первого петрозаводского общественного приюта для бездомных животных и получили первый грант на нашу деятельность, то пригласили волонтеров, стали готовить приютских собак для занятий с детьми. У нас тогда работала зоопсихолог Снежана Якушкова, она занималась отбором и подготовкой собак. Мы начали ездить в городскую больницу, школу-интернат № 21, проводили уроки доброты в школах и детских садах, занятия в нашем Центре. Все наши сотрудники прошли обучение на канистерапевтов.

Позже у нас появился детский психолог, проводились танцевальные занятия для детей с инвалидностью.

Сейчас на базе нашего центра есть занятия для взрослых: танцы, медитационные погружения, дыхательная гимнастика.

Проект, связанный с сеансами медитации, мы разработали специально для жен участников СВО. Эти занятия помогают расслабиться, улучшают сон, психоэмоциональное состояние.

Дыхательную гимнастику у нас ведет чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Гуляева, у нее разработана своя методика.

Каждую пятницу к нам приходят мамы с детьми-аутистами и проводят для них мастер-классы. Мы бесплатно предоставляем им помещение.

Центр «Открытые сердца»

– Раньше вы работали за счет средств грантов, а как теперь?

— Сначала мы получали гранты на проекты Первого петрозаводского приюта, потом отделились, и нам пришлось нарабатывать собственную историю (это необходимо, чтобы претендовать на получение грантовых средств). Как самостоятельная организация мы успели получить только один грант Главы Карелии, потом началась пандемия, и нашу деятельность пришлось в значительной степени свернуть. Сейчас мы самостоятельно вынуждены зарабатывать на аренду помещения, содержание собак и закупку расходных материалов, поэтому часть занятий у нас стали платными.

– Но бесплатные занятия по канистерапии вы проводите до сих пор?

— Мы продолжаем ездить в детскую городскую больницу два раза в неделю. Проводим по два занятия в день продолжительностью 30 минут. На одно занятие приходят по двое-трое детей, мы играем с ними в активные игры. Если дети малоподвижные или боятся собак, усаживаем их на ковриках и они гладят собак, расчесывают и обнимают.

Также мы регулярно ездим в детский сад № 1 для детей с проблемами зрения, либо ребят приводят в наш Центр.

Можем провести занятие и для обычных детей в детских садах. Все эти занятия у нас бесплатные, проводятся на базе Центра, или мы приезжаем в школьные и дошкольные учреждения.

– Какие проблемы помогает решить канистерапия?

— Занятия канистерапией очень хороши для детей-аутистов. Через собаку они учатся общаться друг с другом, происходит процесс социализации. Часто к нам приходят дети, которые не могут посещать занятия психолога или логопеда из-за своей гиперактивности, или они замыкаются, отстраняются от всех. С собакой им проще наладить контакт. Несколько занятий они могут не реагировать на животное. Тогда я сама с собакой разговариваю, играю, стараюсь подходить поближе. Например, брошу лакомство ребенку под ноги, собака подбегает. Ребенок поневоле обращает на нее внимание. Так понемногу дети привыкают. Сначала дадут мячик, потом подойдут, расчешут.

Занятия в центре канистерапии

Хорошо занятия влияют и на развитие речи. К нам приходят аутисты, дети с задержкой психического развития, с ДЦП. Регулярные занятия приводят в норму мышечный тонус, так как задействуются и руки, и ноги (дети делают массаж собаке руками и ногами). Также подключаем игры, активные занятия.

Занятия по канистерапии в городской больнице

– Собаки-ассистенты, которые у вас работают, одни и те же, или они меняются?

— Нашей самой старой хвостатой сотруднице — метису овчарки Айре — уже 11 лет, но она все еще в строю. Терпеливо выносит все манипуляции, которые проделывают с ней дети. Айра понимает, что идет работать. Еще у нас есть корги Фрося и метис хаски Нордик. Они тоже время от времени ходят в городскую больницу. Фрося, в отличие от Айры, очень активная, ей трудно усидеть на месте. Нордик приходит, когда есть возможность у его хозяйки, нашего волонтера Людмилы.

Специально для нашего Центра мы покупали лабрадора, но он долго не выдержал — выгорел.

Айра — старейший хвостатый сотрудник центра канистерапии

— Как проявляется выгорание у собак?

— Собаки просто отказываются работать и могут даже начать проявлять агрессию. Это большая проблема для нас. Очень сложно подобрать подходящих собак. Раньше мы давали объявления, приглашали людей в качестве волонтеров со своими собаками, но теперь перестали это делать. Люди часто не понимают, какими качествами должна обладать собака для канистерапии. Они думают, что если она не агрессивна к детям и другим собакам на улице, то уже может работать. Но занятия с особенными детьми, которые могут проявить неловкость, даже случайно причинить собаке боль — это большой стресс для животных. Поэтому они должны обладать супер уравновешенной нервной системой.

Метис хаски Нордик на занятиях в городской больнице

Вот недавно к нам приводили хаски. В обычной ситуации у него нет агрессии ни к людям, ни к животным. Но когда начинаешь кормить его с другими собаками из одной тарелки или с руки, он проявляет агрессию. Это значит, что он может в процессе работы с детьми неправильно понять какое-либо движение ребенка, огрызнуться или даже укусить. С такими собаками необходимо предварительно работать. А мы часто сталкиваемся с тем, что люди хотят просто привести к нам свою собаку, чтобы мы занимались ее подготовкой. Но из-за сильной загруженности и небольшого количества сотрудников такой возможности у нас, к сожалению, нет.

Летом мы планируем сделать перерыв в работе месяца на два, так как и нам, и собакам необходимо отдыхать. Это единственный способ избежать выгорания.

– С какими еще проблемами вам приходится сталкиваться?

— Главная проблема, которая встает перед нами ежемесячно — оплата коммунальных услуг и аренды помещения. У нас есть один постоянный спонсор, который выделяет определенную сумму каждый месяц, но ее все равно не хватает.

Благодаря спонсорской помощи недавно мы решили еще одну важную проблему — сделали ремонт в нашем помещении, поменяли покрытие полов, выровняли стены. Еще раньше оборудовали сенсорную комнату.

Конечно, хотелось бы, чтобы желающих помочь нам материально было больше. Также нужны волонтеры со своими собаками, действительно готовые работать и заниматься с детьми и животными!