Погода продолжит испытывать на прочность жителей Карелии

В пятницу, 24 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем — мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью 0…−2 °C, днём +3…+5 °C. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1…−4 °C, днем +2…+7 °C.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале ночью −6 °C, днем +4 °C.

В Кеми ночью −5 °C, днем +5 °C.

В Кондопоге ночью −2 °C, днем +6 °C.

В Медвежьегорске ночью −3 °C, днем +5 °C.

В Олонце ночью −5 °C, днем +6 °C.

В Пудоже ночью −6 °C, днем +5 °C.

В Сегеже ночью −3 °C, днем +4 °C.

В Сортавале ночью −3 °C, днем +8 °C.

В Суоярви ночью −3 °C, днем +5 °C.