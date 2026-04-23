23 апреля 2026, 06:30
Синоптики предупредили о гололедице утром 23 апреля в Карелии
В четверг в Карелии ожидается снег
Сегодня, 23 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем — преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура воздуха днём +4...+6 °C. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха днем +2...+7 °C.
По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале днем +6 °C.
В Кеми днем +6 °C.
В Кондопоге днем +6 °C.
В Медвежьегорске днем +6 °C.
В Олонце днем +6 °C.
В Пудоже днем +6 °C.
В Сегеже днем +6 °C.
В Сортавале днем +7 °C.
В Суоярви днем +5 °C.