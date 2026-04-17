Овцы без документов, навоз на земле – ферма работает с нарушениями

В Кондопожском районе нашли нарушения на одной из ферм. Как выяснили специалисты Россельхознадзора, несколько овец и коз не промаркированы. Овец привезли в Карелию из Ленобласти еще в феврале, на карантин их не поставили, а ветеринарных сопроводительных документов нет.

При входе в животноводческое помещение нет дезинфекционного коврика. Рядом с помещением для содержания животных на площадке складирован навоз, площадка переполнена, из-за чего часть навоза хранилась на земле.

На площадке для выгула овец и коз не было кормушек и поилок, а на используемую в хозяйстве воду отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Специалисты выявили и другие нарушения. В частности, в хозяйстве был произведен убой одной коровы. Но емкости для хранения биологических отходов нет. Со слов владельца фермы, биологические отходы при убое забирают охотники.

«Такие нарушения могут способствовать заносу и распространению заболеваний животных»,

- заключили в Россельхознадзоре. Владельцу фермы выдали предписание и составили административные материалы.

На днях «Петрозаводск говорит» писал о страшной ферме в Заозерье. Условия содержания животных все еще вызывает опасения, как и в целом состояние фермы – грязь, навоз, отсутствие поилок и следов корма.