Гололедицу и метель прогнозируют в Карелии 26 апреля

В Петрозаводске в воскресенье облачно. Синоптики гидрометцентра прогнозируют ночью умеренные, днем уже сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +1, +3. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно, на севере с прояснениями. По южным и центральным районам ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, по северным районам без существенных осадков. Днем местами метель. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, утром и днем местами с порывами сильного. Температура воздуха ночью +1, -4, по северным районам местами похолодает до -7, днем +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +6;

В Кондопоге ночью 0, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +3;

В Олонце ночью -3, днем +3;

В Пудоже ночью -3, днем +5;

В Сегеже ночью -3, днем +4;

В Сортавале ночью -1, днем +4;

В Суоярви ночью -2, днем +2.