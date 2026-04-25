Водитель проехал в опасной близости от пешеходов на Антикайнена

Вечером 24 апреля водитель проехал в опасной близости от пешеходов на перекрестке у рынка, где часто сбивают людей и бьются транспортные средства. Момент попал в объектив городской камеры. На него обратил внимание паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На перекрестке Красная-Антикайнена в Петрозаводске для поворота налево стояли два автомобиля. Водитель темного автомобиля, вероятно, чтобы не ждать, пока со стороны проспекта Ленина проедут те, кому надо прямо, решил побыстрее проскочить на Красную. Это «побыстрее» могло привести к наезду на людей. Когда для автомобилей загорелся зеленый сигнал светофора, для пешеходов тоже включился «зеленый». Люди уже начали переходить проезжую часть, водитель срезал угол и проскочил близко к пешеходам.

Второй водитель, который тоже стоял для поворота, от маневра отказался и поехал прямо.