Водителей автобусов на зарплату до 120 тысяч ищут в Петрозаводске

Муниципальный перевозчик ищет новых сотрудников. Объявление о вакансии, в котором указана заработная плата, появилось в паблике «Городской транспорт».

«В связи с планируемой закупкой новых автобусов и расширением маршрутной сети, «Городской транспорт» проводит набор на вакансию водителя автобуса!»

- говорится в сообщении предприятия.

Петрозаводскому перевозчику нужен водитель автобуса. Зарплату обещают до 120 тысяч рублей, также предлагают 58 дней оплачиваемого отпуска и социальные гарантии такие как, оплачиваемый больничный и оплата проезда к месту отдыха и обратно раз в два года.

У кандидатов в водители должны быть права категории D, также отменное здоровье.

