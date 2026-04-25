Финны сокращают расходы на социалку и здравоохранение

Финны сократят расходы на социальную сферу и медицину из-за сложной финансовой ситуации. Власти страны обещают, что решение не затронет уязвимые категории граждан.

На фоне подготовки сокращений бюджета на 2027-2030 годы министр финансов Финляндии Риикка Пурра отметила неблагоприятные факторы. С ее слов, отношение госдолга к ВВП приблизилось к отметке в 90%, сохраняется высокий уровень безработицы, экономический рост стал практически нулевым, население страны стареет, пишет «Газета. Ru» со ссылкой на финского вещателя.

Правительство намерено на 240 миллионов евро сократить расходы на социальную сферу и здравоохранение. Чиновница обещает, что мера не отразится на самых уязвимых гражданах.

