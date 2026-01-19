Элиссан Шандалович поздравил Галину Разбивную с юбилеем

Сегодня на заседании Совета парламента Галину Разбивную поздравили председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович и депутаты.

Мы все хорошо знаем Галину Анатольевну как выдающегося педагога, общественного деятеля, активного и энергичного человека с отличным чувством юмора. Галина Анатольевна, поздравляем вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья и чтобы та энергия, которой вы заряжаете людей, сохранялась с вами на долгие годы,

— сказал Элиссан Шандалович.

Галина Разбивная отметила, что с теплотой вспоминает свою работу в карельском парламенте, и пожелала депутатам успехов в служении прекрасной, но скромной Республике Карелия и её жителям.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие законодательства республики Галине Разбивной вручили Благодарственное письмо.

Галина Анатольевна родилась 17 января 1946 года в Петрозаводске. Окончила 8-ю среднюю школу и филологический факультет Карельского государственного педагогического института. Её профессиональный путь начался с комсомольской и пионерской работы, затем она возглавляла Дворец творчества детей и юношества, была заместителем директора школы, а в 1989 году избрана народным депутатом СССР.

С 1999 по 2006 год занимала пост министра образования и по делам молодёжи Карелии, а в 2006 году стала депутатом Законодательного Собрания IV созыва, где исполняла обязанности зампредседателя парламента.

За более чем полвека деятельности Галина Анатольевна удостоена множества наград: она — Заслуженный учитель школы Карельской АССР, Отличник народного просвещения, кавалер орденов Почёта, Дружбы, «Сампо», «За вклад в просвещение», а также медали «За доблестный труд». В 2016 году ей присвоено звание Почётного гражданина Республики Карелия.