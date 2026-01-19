Доходы в бюджете Петрозаводска впервые превысили 14 млрд рублей

В ходе совещания в рамках проекта #КарелияОткрытая руководитель региона Артур Парфенчиков отметил, что ключевые показатели за 2025 год свидетельствуют о росте собственных доходов города.

В 2025 году поступление доходов в бюджет Петрозаводского городского округа впервые превысило 14 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил почти 5 млрд рублей – на 660 млн рублей больше, чем в 2024 году.

Значительный прирост показали налог на доходы физических лиц (430,4 млн рублей), государственная пошлина (93,1 млн рублей) и прочие неналоговые доходы. Кроме того, на рост поступлений в 2025 году повлияло введение с 1 января 2025 года туристического налога. Поступления в местный бюджет составили 22,6 миллиона рублей, превысив прогнозный показатель в размере 18 миллионов рублей.

Мы продолжаем активно развивать индустрию гостеприимства и туризма в столице республики, по нашей оценке, туристический поток по числу поездок за 2025 год составил почти 350 тысяч, это

на 10 % выше показателя 2024 года,

– отметил Артур Парфенчиков.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поблагодарила Правительство Карелии и лично Главу республики Артура Парфенчикова за высокую и значимую роль в вопросах развития города.

Благодаря такой поддержке в 2025 году удалось реализовать поставленные перед нами задачи,

-сказала она.