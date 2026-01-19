В Петрозаводске инвесторы реализуют проекты на 11 тысяч рабочих мест

Среди крупнейших Глава Карелии назвал инвестпроекты Онежского судостроительно-судоремонтного завода, Литейного завода «Петрозаводскмаш», Соломенского лесозавода, машиностроительного завода «Петрозаводскмаш» и Русского лесного Альянса. По словам руководителя региона, в Петрозаводске при поддержке Правительства инвесторы реализуют более 80 проектов с созданием 11 тысяч рабочих мест.

Инвестиции – это показатель доверия бизнеса к власти и очевидная перспектива устойчивого развития экономики. Благодаря этому в столице дополнительно создано более 2 тысяч новых рабочих мест,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Главным экономическим достижением 2025 года стало завершение первого этапа строительства цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Завод осваивает строительство сухогрузов, в том числе смешанного типа «река-море», судов технического флота и буксиров, включая суда ледового класса. В декабре в новом блоке заложили кили двух новых судов. Начался второй этап модернизации завода, что позволит производить крупнотоннажные суда.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» в 2025 году открыл новую площадку для предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей, провел модернизацию основного производства.

Завод оснащен уникальным оборудованием. За последние 6 лет выпуск продукции удвоился, освоены сложные изделия по 50 позициям литья. Предложено возобновить работу над проектом судовых двигателей при господдержке на федеральном уровне,

– сказал руководитель региона.

Глава Карелии отметил успешную работу других предприятий. Машиностроительный завод «Петрозаводскмаш» до 2027 года обеспечит поставки элементов для четырех строящихся энергоблоков АЭС Китая.

Руководитель региона подчеркнул, что объем инвестиций по крупным и средним предприятиям за три квартала 2025 года составил 16,5 млрд. руб., что на 16 % больше, чем за такой же период 2024 года.

Правительство стимулирует инвесторов. В числе востребованных мер поддержки – земля под крупные инвестпроекты без торгов. В 2025 году в аренду переданы участки под 10 новых проектов с созданием почти 3 тысяч рабочих мест. Подчеркну, что использование земли по назначению идет под строгим контролем,

– сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поручил заместителю Премьер-министра Правительства республики по вопросам экономики Олегу Ермолаеву обеспечить сопровождение инвестпроектов и доложить о ходе их реализации до 1 июля.

Также Артур Парфенчиков поставил задачу привлекать на промышленные предприятия как можно больше молодежи.

Коллективы флагманов промышленности должны пополняться молодыми кадрами. Под запросы цифровой верфи мы уже увеличили набор студентов по направлению судостроения, ребята проходят практику на заводе. Литейный завод активно сотрудничает с ПетрГУ, здесь создана научная базовая кафедра. Профессиональное образование должно работать в тесной связке с промышленными предприятиями для пополнения рынка труда местными кадрами,

– подытожил руководитель региона.

Онлайн-совещания по развитию всех городов, районов и округов Глава Карелии проведет в рамках нового проекта #КарелияОткрытая.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.