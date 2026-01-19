Водитель сбил школьницу на Кукковке и сбежал

Школьница пострадала в результате дорожной аварии на Кукковке в Петрозаводске. Госавтоинспекция проводит проверку.

ДТП произошло днем 17 января в районе дома № 6 на Питкярантской. Автомобиль сбил ребенка. Водитель с места аварии уехал и в дорожную полицию сообщать не стал. Одиннадцатилетняя школьница не запомнила автомобиль. на следующий день она обратилась за медицинской помощью.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.