19 января 2026, 15:28
Водитель сбил школьницу на Кукковке и сбежал
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии на Питкярантской улице в Петрозаводске
фото пресс-служба Госавтоинспекции
Школьница пострадала в результате дорожной аварии на Кукковке в Петрозаводске. Госавтоинспекция проводит проверку.
ДТП произошло днем 17 января в районе дома № 6 на Питкярантской. Автомобиль сбил ребенка. Водитель с места аварии уехал и в дорожную полицию сообщать не стал. Одиннадцатилетняя школьница не запомнила автомобиль. на следующий день она обратилась за медицинской помощью.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.