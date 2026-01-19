В Жилнадзоре напомнили, какие организации отвечают за уборку снега

Уточнить, в чью зону ответственности входит конкретная территория, можно во вкладке «Публичная кадастровая карта» на сайте Росреестра.

Если прилегающая территория принадлежит многоквартирному дому, надлежащее состояние обязана обеспечить управляющая/обслуживающая компания или ТСЖ. Организация должна обеспечить также очистку кровли, удаление наледи и сосулек, снежных навесов. За нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность.

В управляющую организацию можно обратиться по телефону, через группу в соцсетях, в мобильном приложении Госуслуги Дом, через портал ГИС ЖКХ или в домовом чате в национальном мессенджере МАХ.

Собственники жилья контролируют работу управляющей организации. Совет дома может составить акты о невыполненных работах и обратиться для перерасчета. Если управляющая организация не реагирует, можно обратиться в Госкомитет, который в этом случае проведет проверку. Это можно сделать лично, придя с паспортом и написав заявление по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 4, каб. 27, направить обращение заказным письмом или в электронном виде в МП Госуслуги Дом и через портал ГИС ЖКХ.

Если границы участка не определены – земля является муниципальной (в том числе дороги в населенном пункте, тротуары, остановки общественного транспорта и т.д.). Уборку контролирует местная администрация.

За содержание административных зданий и промышленных объектов отвечают руководители организаций и собственники строений. О свесах снега, наледи и льда на кровлях зданий нужно сообщать в управляющие компании или в ЕДДС, сообщили в группе Госкомитета.