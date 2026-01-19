19 января 2026, 14:58
Семьдесят человек погибли на дорогах Карелии в 2025 году
В ГАИ подвели итоги аварийности на дорогах республики за прошлый год
Фото ГАИ
В Госавтоинспекции Карелии подвели итоги аварийности в республике за 2025 год. Информация опубликована пресс-службой ведомства.
По данным ГАИ, в прошлом году в Карелии зарегистрированы 705 ДТП с пострадавшими. В них 70 человек погибли и 923 человека получили травмы. Количество аварий и пострадавших людей в сравнении с 2024 годом снизилось.
По вине нетрезвых водителей в 2025 году погибли 16 и ранены 98 человек. Количество пьяных автомобилистов по Карелии выросло на 7%, а в Петрозаводске - на 19%. Всего было выявлено 1400 нетрезвых водителей, из них 143 человека сели за руль под алкоголем повторно и были привлечены к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось о том, что курьера на велосипеде сбили в центре Петрозаводска.