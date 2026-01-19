Курьера на велосипеде сбили в центре Петрозаводска

Днем 18 января в Петрозаводске произошло ДТП на улице Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 32-летний водитель автомобиля Toyota сбил 31-летнего курьера, который ехал на велосипеде. В результате аварии мужчина получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

