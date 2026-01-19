Автомобиль Renault опрокинулся на крышу на оживленной магистрали

На Древлянке в Петрозаводске легковой автомобиль перевернулся на крышу. ДТП произошло вечером 16 января. По информации Госавтоинспекции, с управлением не справился начинающий водитель.

Дорожный инцидент случился в 21:47 в районе дома № 44-б по Лесному проспекту. 19-летний водитель автомобиля Renault не учел дорожные и погодные условия. Не справившись с управлением, он допустил опрокидывание автомобиля.

В результате аварии травмы получил 17-летний пассажир. Дорожная полиция еще разбирается в обстоятельствах произошедшего.

