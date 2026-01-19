Дрифтеры на отечественной легковушке влетели в сугроб в Петрозаводске

Лихач на отечественном автомобиле влетел в сугроб. Об инциденте рассказали в сообществе «Подслушано в Птз», там же опубликованы кадры произошедшего.

Легковушка дрифтовала по верхнему чапаевскому кольцу, а после кольца за пешеходным переходом ее занесло прямо в сугроб.

«Водитель выполнял опасный дрифт на древлянском кольце и улетел в кучу снега. Все живы. Не гоняйте, пацаны!», - написали в сообществе.

Из машины вылезли молодые люди, они смеялись, а один человек достал телефон, чтобы запечатлеть «Жигули» на куче снега. Машину вытянули тросом.