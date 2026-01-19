Грудной ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в российском городе

Утром 19 января в городе Энгельс на пожаре погиб маленький ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

По данным источника, огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже десятиэтажки. Специалисты вынесли из помещения женщину и грудного ребенка без сознания. Спасти малыша врачам не удалось.

Причины возникновения пожара устанавливаются. С верхних этажей дома были эвакуированы семь человек.

