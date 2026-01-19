19 января 2026, 10:03
Грудной ребенок погиб на пожаре в многоэтажке в российском городе
В Саратовской области выясняются обстоятельства смерти малыша
Фото: «Петрозаводск говорит»
Утром 19 января в городе Энгельс на пожаре погиб маленький ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
По данным источника, огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже десятиэтажки. Специалисты вынесли из помещения женщину и грудного ребенка без сознания. Спасти малыша врачам не удалось.
Причины возникновения пожара устанавливаются. С верхних этажей дома были эвакуированы семь человек.
