19 января 2026, 11:13
Запастись водой попросили жителей карельского города
В Суоярви будет отключена подача воды
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Суоярви вечером 19 января отключат воду. Об этом сообщает паблик администрации Суоярвского округа.
По данным источника, воду отключат в 22 часа. Это необходимо для подключения к новым сетям водоснабжения. Ресурс вернут жителям после окончания работ. Людей попросили сделать запас воды.
