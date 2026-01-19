19 января 2026, 11:13
Общество

Запастись водой попросили жителей карельского города

В Суоярви будет отключена подача воды
канистра для воды
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Суоярви вечером 19 января отключат воду. Об этом сообщает паблик администрации Суоярвского округа.

По данным источника, воду отключат в 22 часа. Это необходимо для подключения к новым сетям водоснабжения. Ресурс вернут жителям после окончания работ. Людей попросили сделать запас воды.

