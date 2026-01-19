Упавшая с крыши наледь повредила автомобиль в Петрозаводске

Крыши зданий в Петрозаводске обросли сосульками. Некоторые опасно выглядывают, некоторые срываются вниз. На улице Ленинградская, 12, с крыши дома сосулька упала и повредила капот автомобиля. Информацию о наледи и инциденте сообщили в управляющую компанию.

В Единой дежурно-диспетчерской службе перечислили адреса зданий, с которых опасно свисают сосульки. В частности, Гоголя, 40; проспекте Ленина, 36 и 11; Луначарского, 3; а также на улице Нойбранденбургская, 7. Как сообщили в ЕДДС, управляющая компания частично почистила крышу дома № 11 на проспекте Ленина. Также сосульки и ледяные глыбы свисают с крыши дома № 10 на улице Кирова.

Петрозаводчан призвали быть осторожными.