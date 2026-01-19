Карелия возглавила рейтинг российских регионов по преступности

Карелия отличилась в рейтинге регионов по преступности. Согласно выводам экспертов РИА Новости, в 2025 году в нашей республике отмечен самый высокий уровень преступности, как и в 2024-м году.

В Карелии было зафиксировано 183 преступления на 10 тысяч человек. Что касается тяжких преступлений, то в нашем регионе количество особо тяжких преступлений в прошлом году составило 48,8 на 10 тысяч жителей. По сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 0,6%.

В лидерах также Забайкалье и Алтай, где зарегистрировано 181 и 177 преступлений на 10 тысяч человек. При этом эксперты отмечают, что в названных трех регионах число преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее низкий уровень преступности зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

В целом по России, по данным МВД, в 2025 году было зарегистрировано 1,7 млн преступлений, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год.