Женщина умерла на могиле Цоя в Петербурге

В Санкт-Петербурге 47-летняя женщина умерла на могиле Виктора Цоя. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, все случилось на Богословском кладбище в Северной столице 18 января. Женщина пришла на могилу лидера группы «Кино» с двумя приятелями. По предварительным данным, причиной смерти поклонницы Цоя мог стать некачественный алкоголь. Смерть не носит криминальный характер.

Ранее сообщалось о том, что грудной ребенок погиб на пожаре в российском городе.