Бомж вынес из магазинов Петрозаводска алкоголь и закуски на 33 тысячи

Бездомный незаметно обчистил магазины на Древлянке и Перевалке в Петрозаводске. Он вынес продукты и спиртное. Ущерб для магазинов превысил 33 тысячи рублей, сообщили в МВД. Ранее у 49-летнего мужчины уже возникали проблемы с законом, в новых преступлениях он сознался.

По версии полиции мужчина причастен к четырем кражам. В одном случае он спрятал две бутылки виски общей стоимостью 6000 рублей в сумку и вышел из магазина. до этого также украл товары на шесть тысяч.

В другом случае украл еду и алкоголь на сумму 11 600 рублей, а через час обворовал еще один магазин, вынеся товаров на 9800.

В отношении бездомного возбудили уголовные дела о краже.