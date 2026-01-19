19 января 2026, 12:02
В трех районах Петрозаводска во вторник отключат свет
Из-за работ на сетях некоторые жители карельской столицы останутся без света
Фото: «Петрозаводск говорит»
Во вторник, 20 января, в трех районах Петрозаводска пропадет электричество. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение ожидается в районах Зимник, Бараний Берег и Лазурный Берег. Света не будет в частном секторе. Причиной отключения станут плановые работы на сетях. Они продлятся с 10 до 16 часов.
