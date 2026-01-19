В трех районах Петрозаводска во вторник отключат свет

Во вторник, 20 января, в трех районах Петрозаводска пропадет электричество. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение ожидается в районах Зимник, Бараний Берег и Лазурный Берег. Света не будет в частном секторе. Причиной отключения станут плановые работы на сетях. Они продлятся с 10 до 16 часов.

Ранее сообщалось о том, что воду отключат в Суоярви. Жителей города попросили сделать запасы.