Международный консультант боится раскрыть государственную тайну

Текст, фото: Антонина Кябелева

15 и 16 января 2026 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против гражданина двух стран России и Финляндской Республики Алекси Раумо. На скамье подсудимых - бывший внештатный советник Главы РК, экс-директор Центра по привлечению иностранных инвестиций (в настоящее время центр «Мой бизнес») и в прошлом заместитель директора Корпорации развития РК, которого обвиняют в мошенничестве, взятках и присвоении служебного ноутбука.

Для того чтобы передать всю палитру этого, действительно, необычного по своей эмоциональной составляющей судебного процесса, необходимо обладать незаурядным литературным талантом. А в идеале, чтобы избежать обвинений в предвзятости и субъективизме, лучше бы облечь повествование в форму плутовского романа. Так как в рамках обычной журналисткой статьи сделать это невозможно, предоставим читателям право самим судить об интеллектуальных и, возможно, артистических способностях бывшего руководителя Корпорации развития РК путем цитирования диалогов между участниками процесса.

15 января судебное заседание началось традиционно: с рассмотрения очередных ходатайств Раумо и его защитника Александра Родионова. Адвокат предоставил суду ответ на запрос из Минобороны РФ, в котором сообщалось, что подсудимый не значится ни среди проходящих службу по контракту, ни среди офицеров, находящихся в запасе.

Алекси Раумо был возмущен тем, что в ответе нет информации о прохождении им военной службы в Вооруженных силах СССР. Он настаивал на очередном запросе в Минобороны России. Судья Оксана Булаева попросила аргументировать цель очередного запроса:

«Мне для чего знать, когда вы состояли на учете в военном комиссариате в Союзе Советских Социалистических Республик? Мне для чего эта информация нужна будет?... Есть пять преступлений, которые вам вменяются. Какая юридическая значимость будет в этих ответах?»

«Хороший вопрос, уважаемый суд. Наверное, та же юридическая значимость, которая собирается следствием из документов в психоневродиспансере Республики Карелия для человека, который тридцать лет здесь уже не проживает, из наркодиспансера… Это будет иметь значение в прениях и в моих объяснениях, которые последуют дальше. Российская Федерация пытается скрыть, либо должностные лица Российской Федерации пытаются скрыть факты из моей автобиографии, которая длинная», - сказал подсудимый.

Подобный аргумент судью не убедил, как и прокурора Константина Красникова. Гособвинитель заметил, что если Раумо полагает, что он предположительно состоял на учете в центральном аппарате Минобороны, направлялся на выполнение каких-то специализированных задач, то при предоставлении подобных сведений со стороны подсудимого можно вернуться к рассмотрению ходатайства. Алекси Раумо разволновался, мол, что будет, если он вдруг раскроет государственную тайну:

«Мне этого не надо. Вот если министерство обороны считает нужным отвечать, то путь оно и отвечает. Понимаете, в чем дело? Я точно не буду ничего раскрывать».

В общем, если Раумо есть что раскрывать, если он вдруг был разведчиком в тылу врага, то вряд ли мы об этом узнаем в ближайшее время.

Дальше события разворачивались не менее динамично. Подсудимый продолжил задавать вопросы Андрею Сажину, который в деле проходит в качестве потерпевшего. Андрей Сажин являлся по доверенности представителем Петрозаводского экспериментального предприятия клееных конструкций (ООО «ПЭ П КК»). Его главной задачей было решить вопрос о выделении земельного участка под будущий завод. Проект находился на сопровождении в Корпорации развития РК, где Сажин и познакомился с Раумо.

По словам потерпевшего, Раумо согласился помогать в продвижении проекта, но за вознаграждение. Сажин обратился в правоохранительные органы, и факты передачи взяток впоследствии легли в основу уголовного дела. Подсудимый настаивает, что просто консультировал Сажина и получал не взятки, а плату за свою работу. По его версии, был даже заключен договор с руководством ООО «ПЭ П КК». Андрей Сажин уверяет, что ни о каком договоре от учредителя предприятия никогда не слышал, а с владельцем компании Сергеем Порошиным Раумо встречался лишь один раз. Была прослушана аудиозапись разговора Раумо и Сажина, в котором прозвучала фраза потерпевшего, мол, «у нас с тобой договор подписан». Родионов пытался выяснить, о каком договоре идет речь. Андрей Сажин настаивает, что он оговорился, и речь идет о соглашении, подписанном с Корпорацией Развития РК.

- Считаете ли вы консультации Раумо Алекси Юрьевича вам и вашему предприятию ценными? – спросил подсудимый.

- Нет, - ответил Сажин.

- Привели ли консультации Раумо Алекси Юрьевича к каким-либо ощутимым результатам для вашего предприятия?

- Даже не скажу.

- Можно ли считать, что консультации Раумо Алекси Юрьевича вашему предприятию за крайне небольшую плату, можно сказать, по дружескому тарифу, дали столь серьезный толчок для развития проекта по производству CLT-панелей. Можно ли считать?

Андрей Сажин сначала даже не понял вопроса и попросил повторить. По его словам, не было «ни толчка», ни договора, ни тарифа - ни обычного, ни дружеского. Раумо настаивал, что он «очень эффективно проконсультировал как опытный международный консультант проект по производству CLT-панелей».

- Да вы никогда не были международным консультантом, - высказал личное мнение потерпевший.

- Привозил ли вам Раумо Алекси Юрьевич, считая вас своим другом, в дружбе которому вы клялись, продукты из Швейцарии и Финляндии, включая напитки? – продолжил задавать вопросы подсудимый.

- Колу. Колу без сахара, - согласился Сажин.

Раумо возмутился, мол, зачем же у взяточника принимать подарки?

- Вы брали за колу с меня деньги, - уточнил потерпевший.

- А где мораль?

- Где мораль? Если вы считали меня другом и возили мне банки колы за деньги?

Алекси Раумо вновь спросил о подарках. Сажин вспомнил, что как-то подсудимый подарил ему виски, правда, дешевый. Вновь всплыл почти анекдотичный сюжет с восемнадцатилетним виски. Сажин уже рассказывал, что Раумо попросил его приобрести для губернатора дорогой виски, а потом выяснил, что к губернатору с подарком подсудимый не пошел, а направился в ресторан на день рождения. Алекси Раумо утверждает, что его оболгали. Он обратился с ходатайством о допросе сотрудников ресторана и просмотре записей с камер наружного наблюдения.

По словам подсудимого, в ресторане в тот вечер он не был, хотя владелец этого заведения является его другом. Название ресторана в суде так никто и не назвал.

Оксана Булаева попросила назвать фамилии возможных свидетелей, чтобы пригласить их в суд, а также мотивировать необходимость их вызова. Раумо сказал, что не хочет слушать про себя гадости. Александр Родионов попросил время, чтобы найти возможных свидетелей.

Судя по тому, как идет процесс, мы еще узнаем много нового и о напитках, и о государственной тайне, и о "дружеских расценках" международных консультантов.