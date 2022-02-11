На самом высоком пике Южной Америки развернули флаг Карелии

Наш соотечественник Константин Сергеев покорил гору Аконкагуа в Южной Америке и развернул на вершине флаг республики. О своей победе он рассказал в соцсети 11 февраля.

- Свершилось! Несколько недель тягот и лишений, 11 ночей в палатке при температуре до -30C, не самая правильная еда, и вот я поднял флаг Карелии на вершину Аконкагуа, - написал Константин.

Аконкагуа считается высшей точкой Южной Америки, расположена в Аргентине и венчает Анды.

Ее высота составляет 6962 метров, это высочайшая гора на американском континенте, высшая точка Западного полушария и самая высокая гора Южного полушария. Из-за близости Тихого океана на Аконкагуа дуют ураганные ветра.