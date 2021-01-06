На Рождество в Карелии ожидается морозная погода

Синоптики рассказали о погоде в Рождество. Согласно прогнозу карельского Гидрометцентра, 7 января в Петрозаводске облачно с прояснениями. Временами ожидается слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8 в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -9, -14, на юге -3, -8, местами по северным и восточным районам ночью похолодает до -20, днем до -16.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -12, днем -9;

В Кондопоге ночью -10, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -13, днем -8;

В Олонце ночью -12, днем -6;

В Пудоже ночью -16, днем -9;

В Сегеже ночью -13, днем -8;

В Сортавале ночью -8, днем -5;

В Суоярви ночью -11, днем -7. (фото realist.online)