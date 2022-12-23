На планерке в мэрии обсудят туристические маршруты Карелии

На традиционной планерке в мэрии Петрозаводска обсудят туристические маршруты по Карелии. На мероприятии выступит руководитель регионального управления по туризму Михаил Трифонов. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Градоначальник подчеркнул, что предстоящая планерка станет последней перед праздниками. Любарский предложил горожанам активно провести каникулы вместе с родными и близкими людьми.

Также на планерке подведут итоги конкурса «Петрозаводску 320 лет».

Мероприятие начнется в понедельник в 10 утра. Трансляция будет вестись в Интернете. // Фото: unsplash.com