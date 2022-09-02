02 сентября 2022, 10:10
На планерке в мэрии обсудят благоустройство дворов Петрозаводска
Городская планерка пройдет в зале заседаний Петросовета
Темой очередной планерки в мэрии Петрозаводска станет благоустройство дворов и общественных территорий. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.
Мероприятие начнется в понедельник в 10 утра. На этот раз оно пройдет в зале заседаний Петросовета - в 206-м кабинете. Трансляция будет доступна в Интернете.
С докладом по теме выступит председатель комитета ЖКХ мэрии Юлия Мизинкова. Фото: unsplash.com