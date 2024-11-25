На пашне в Карелии построили дом и организовали отвалы щебня
Плодородный слой почвы на площади 169 квадратных метров перекрыл владелец земельного участка в Прионежском районе. Это выяснилось при проверке Североморского межрегионального управления Россельхознадзора и районной прокуратуры летом текущего года.
На участке обнаружили жилой дом, построенный на фундаменте, два колодца и отвалы щебня.
- Данные земли имеют статус особо ценных сельскохозяйственных угодий, а именно осушенных пашен, которые находятся под особой охраной, согласно Земельному кодексу РФ. Использование таких участков возможно исключительно для целей сельскохозяйственного производства,
- подчеркнули в Россельхознадзоре.
Нарушение слоя плодородной почвы ведет снижает ее ценность и постепенно приводит к деградации земель.
По итогам проверки владельца участка привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. // фото: pexels.com