25 ноября 2024, 07:35
Общество

На пашне в Карелии построили дом и организовали отвалы щебня

Владельца земли в Прионежском районе оштрафовали за порчу сельхозугодий

Плодородный слой почвы на площади 169 квадратных метров перекрыл владелец земельного участка в Прионежском районе. Это выяснилось при проверке Североморского межрегионального управления Россельхознадзора и районной прокуратуры летом текущего года.

На участке обнаружили жилой дом, построенный на фундаменте, два колодца и отвалы щебня. 

- Данные земли имеют статус особо ценных сельскохозяйственных угодий, а именно осушенных пашен, которые находятся под особой охраной, согласно Земельному кодексу РФ. Использование таких участков возможно исключительно для целей сельскохозяйственного производства,

- подчеркнули в Россельхознадзоре. 

Нарушение слоя плодородной почвы ведет снижает ее ценность и постепенно приводит к деградации земель. 

По итогам проверки владельца участка привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. // фото: pexels.com

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Метки: 
новости Карелии
Прионежский район
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нарушения