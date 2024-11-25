Последствия аварий на ЛЭП устраняют в Карелии: 6 поселков без света

Электроснабжение практически восстановили в населенных пунктах Тоунан и Элисенваара. Об этом сообщил министр ЖКХ Виктор Россыпнов. Он уточнил, что специалисты РЖД пока не смогли отремонтировать линию, питающую местный водозабор. Это оставило часть жителей без воды.

Не только провода, но и бетонные опоры линий электропередачи оказались повреждены под тяжестью морского снега. Энергетики опубликовали снимки, демонстрирующие последствия экстремальных погодных условий.

Ранее в районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за массовых отключений электричества. Причиной стали сильный ветер и обильные осадки.

На данный момент электроэнергия отсутствует в шести поселках. В деревню Вялимяки будет перемещена резервная мобильная электростанция из Элисенваары, чтобы стабилизировать подачу энергии.

В Костамоярви и Таустамяки работы продолжатся 25 ноября, так как накануне спасатели едва не утопили технику при попытке проезда через заболоченные участки.

В Ринталу также направят резервное оборудование, а восстановительные мероприятия продолжатся в Ильме и Куянсуо. В поселке Тиурула специалисты продолжат ремонтные работы, чтобы устранить повреждение фазы и восстановить водоснабжение.

В Райвио и Хухтерву ремонтные бригады остаются на местах для устранения неполадок. // фото: правительство РК, Виктор Россыпнов/ВКонтакте