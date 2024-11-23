Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из районов Карелии

В Лахденпохском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом информирует паблик администрации района.

Режим ЧС начал действовать в районе с 15 часов 23 ноября. Его введение связано со сложной ситуацией по ликвидации последствий аварии на сетях энергообеспечения. Без электричества после разгула стихии остаются жители ряда населенных пунктов.

Прокуратура Карелии в свою очередь организовала проверку по факту длительного отсутствия электроэнергии в 12 поселках района и в части города Лахденпохья. При наличии оснований обещано незамедлительно принять меры прокурорского реагирования. // Фото администрации Лахденпохского района