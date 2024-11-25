25 ноября 2024, 07:00
В приюте для бездомных животных надо расчистить снег
Зоозащитники города Суоярви приглашают всех неравнодушных поработать лопатами
Огромные сугробы необходимо расчистить на территории приюта «Забытые животные» в Суоярви.
«Прошлый год был снежный и тяжёлый, мужчины приюта ежедневно откапывали будки и тропинки. Это тяжёлый труд! Пожалуйста, не ждите призыва о помощи! Просто приходите помогать: каждый день с 9:30 до 12:00 вы можете размяться, делая доброе дело!»
- призывают волонтеры.
Приют создан в 2013 году волонтерами и неравнодушными жителями Суоярвского муниципального округа. На попечении приюта находятся собаки и кошки. Ежегодно, благодаря зоозащитникам, больше 100 животных обретают новую семью.