24 ноября 2024, 14:40
Электричество не могут вернуть в дома жителей Лахденпохского района
14 поселков остаются без света в одном из районов Карелии
В Лахденпохском районе остается сложной ситуация с электроснабжением. Об этом сообщает паблик администрации района.
По состоянию на 13:30 без электричества остаются 14 поселков. Восемь - полностью, шесть - частично.
«Самая напряженная ситуация складывается с электроснабжением поселков Элисенваара, Эстерло, Вялимяки, Костамоярви. В час ночи вновь отключен п. Тоунан»,
- пишут власти района.
В городе Лахденпохья без электричества остаются жители двух улиц.
На устранении аварии работают 25 бригад.
Напомним, ранее в Лахденпохском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. // Фото: unsplash.com / Lauza Loistl