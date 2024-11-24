Электричество не могут вернуть в дома жителей Лахденпохского района

В Лахденпохском районе остается сложной ситуация с электроснабжением. Об этом сообщает паблик администрации района.

По состоянию на 13:30 без электричества остаются 14 поселков. Восемь - полностью, шесть - частично.

«Самая напряженная ситуация складывается с электроснабжением поселков Элисенваара, Эстерло, Вялимяки, Костамоярви. В час ночи вновь отключен п. Тоунан»,

- пишут власти района.

В городе Лахденпохья без электричества остаются жители двух улиц.

На устранении аварии работают 25 бригад.

Напомним, ранее в Лахденпохском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. // Фото: unsplash.com / Lauza Loistl