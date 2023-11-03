На Невского у отечественной легковушки на ходу отвалилось колесо

«Хорошо, что, всем повезло в этой маленькой истории!»

«Колесо фортуны», - такие комментарии появились под видео с отвалившимся на ходу у автомобиля колесом.

Дорожный инцидент произошел на проспекте Невского перед пересечением с улицей Правды.

У отечественной легковушки отскочило заднее левое колесо, по инерции оно продолжило движение, каким-то, чудом не попав в другие машины. // видео VK-паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ фото скриншот