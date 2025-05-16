На набережной Петрозаводска вновь зазвучит музыка

На набережной Петрозаводска вновь будет звучать музыка. В ротонде установят пианино, на котором любой желающий сможет музицировать и радовать окружающих мелодией.

Пианино установят 21 мая. Пока же инструмент готовят к новому сезону.

Его уже покрасили в белый цвет. Инструмент будет стоять в ротонде все лето. © «Петрозаводск говорит»