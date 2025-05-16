16 мая 2025, 11:10
На набережной Петрозаводска вновь зазвучит музыка
В ротонде установят пианино, на котором сможет играть любой желающий
фото стопкадр видео VK-группы «Открытое пианино в Ротонде»
На набережной Петрозаводска вновь будет звучать музыка. В ротонде установят пианино, на котором любой желающий сможет музицировать и радовать окружающих мелодией.
Пианино установят 21 мая. Пока же инструмент готовят к новому сезону.
Его уже покрасили в белый цвет. Инструмент будет стоять в ротонде все лето. © «Петрозаводск говорит»