На Госуслугах россиянам дали советы по защите от мошенников

На портале Госуслуг появился раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество», где размещены 14 советов по защите от аферистов. Рекомендации приводит РИА новости. Россиянам в первую очередь советуют никому не сообщать и нигде не записывать данные банковской карты: пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из СМС, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк. Также россиянам советуют завести отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и держать ее с нулевым балансом, пополнять карту рекомендуют ровно на необходимую для оплаты покупок сумму.

Пользоваться онлайн-банком рекомендуют через защищенный Wi-Fi или мобильный интернет. Госуслуги советуют подключить двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и СМС или push-уведомления от банка об операциях по карте. Для определения спам-звонков и звонков от мошенников предлагают установить на телефон приложения для определения номеров.

Информацию о финансовой помощи или сообщения якобы от банка рекомендуют перепроверять, обратившись в организацию или лично к человеку. Скачивать мобильные приложения банков нужно из официального магазина. Также россиянам советуют использовать разные пароли для разных банков, поставить антивирус, не хранить в телефоне фото и заметки с данными карт, проверять неизвестные флеш-карты на вирусы, а также обращать внимание на адреса сайтов финансовых организаций. (фото Edar, pixabay.com)