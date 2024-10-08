На двух маршрутах автобусов в Петрозаводске подорожает проезд

С 14 октября проезд на автобусных маршрутах № 9 и № 26 в Петрозаводске станет дороже. Объявления об этом появились в маршрутках, пишет ИА «Республика».

Маршруты обслуживают перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу. Влиять на них у местных властей нет возможности, согласно действующему законодательству.

Стоимость проезда на маршруте № 26 со следующей недели вырастет до 45 рублей, а на маршруте № 9 - до 50 рублей. // фото: freepik.com