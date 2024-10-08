Петрозаводчан пригласили на бесплатные медицинские обследования

Жителей республики пригласили принять участие в мероприятии «Здоровый Петрозаводск» (0+). Это бесплатная профилактическая акция, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Она пройдет 12 октября с 10:00 до 15:00 во врачебной амбулатории микрорайона Соломенное по адресу: ул. Детская, дом № 3.

Здесь можно будет пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку против гриппа, проверить дыхательные функции, посетить педиатра, пульмонолога, инфекциониста, пройти мастер-классы по оказанию первой помощи и т.п. С собой нужно взять паспорт. // фото: freepik.com