Наследники по прямой. Дело Васильевых переходит от родителей к детям

Текст: Алина Гапеева, фото: Татьяна Васильева

На Ивановской часовне в деревне Рубчойла выполнены консервационные работы по замене кровли, ремонту крыльца, обработке нижних венцов. Часовню Иоанна Крестителя, построенную в 1865 году, чтут в Рубчойле и в округе. На протяжении двух веков в ней звучали молитвы и горели свечи. В советское время власти нашли местной святыне другое применение: в ней хранили зерно. Несмотря на непростую судьбу, часовня сохранилась до наших дней, правда, без колокольни.

Старинных икон тут тоже нет: часовню обворовывали не однажды, святотатцы унесли все… Но местные жители любят свой храм, красивый и родной. Он и построен, как было принято в Карелии: молельное помещение и притвор объединены общей двускатной крышей.

Последняя реставрация памятника проводилась в 1965 году. За прошедшие почти 60 лет время не пощадило культовую постройку: крыша дала течь, провалилось деревянное крылечко, подгнили нижние венцы. Неравнодушные люди понимали, что часовню надо «лечить», но где же взять деньги на дорогостоящие работы? Где найти специалистов? Как получить разрешение на проводимые работы от органов государственной охраны памятников?

За доброе дело взялись участники Карельской региональной общественной организации «Наш Дом». Они подали заявку на участие в конкурсе, проводимом Фондом президентских грантов. Проект «Реставрация часовни Ивановской (вторая половина XIX в.) в старинной карельской деревне Рубчойла» был поддержан государством и Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

Проект возглавила Татьяна Васильева, научный сотрудник сектора археологии ИЯЛИ КарНЦ РАН, кандидат исторических наук. Для нее эта работа стала своеобразным продолжением семейной традиции. В свое время ее мама, Ольга Николаевна Васильева, заслуженный работник культуры РК, создала КРОО «Наш дом», целью которой стало сохранение историко-культурного наследия карелов-ливвиков - сямозерцев.

Любопытно, что и Ольга Николаевна в этой семье была не первой, взявшейся сохранять и возрождать карельские традиции. Начало этому большому делу было положено ее мужем и папой Татьяны, Анатолием Андреевичем Васильевым. Благодаря его усилиям в деревне Рубчойла на базе дома-музея появился Национальный центр сямозерских карел – «Сямозерье». Подвижническая работа Анатолия Андреевича Васильева была оценена по достоинству: он был награжден медалями — ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За вклад в развитие образования России». Символично, что у супругов есть и семейная медаль — «За любовь и верность». Ею обычно отмечают крепкие семейные союзы, но в случае Васильевых речь идет и о любви к Отечеству, к родной земле, о совместной деятельности по сохранению культуры и традиций.

Сейчас Центр сямозерских карел в Рубчойле реорганизован, он стал частью Этнокультурного центра в Пряже, где представлена почти вся коллекция фондов «Сямозерья». Можно сказать, что сделанное Васильевыми послужило основой для создания этого центра.

У Анатолия Андреевича и Ольги Николаевны, помимо более полувекового семейного союза, был союз творческий, деловой. Супруги вообще все делали вместе. Благодаря их деятельности были восстановлены престольные праздники в сямозерских деревнях, проходили научно-исследовательские экспедиции, конференции, установилось сотрудничество с учеными, были организованы школы народных ремесел для детей и еще много замечательных начинаний.

Теперь это дело продолжают Татьяна Васильева и ее сестра Катя вместе с мамой.

Обсуждение ключевых моментов консервации с Александром Любимцевым

«Чтобы провести работы по сохранению Ивановской часовни Рубчойле, конечно, понадобилась помощь специалистов. Благодаря поддержке Управления по охране объектов культурного наследия РК, музея-заповедника «Кижи», администрации Пряжинского национального района РК представилась возможность обсуждения ключевых моментов консервационных работ на часовне. Работа над проектом осуществлялась во время встреч, диалогов, планирования мероприятий по сохранению историко-культурного наследия Сямозерья, по благоустройству и уборке территории исторического поселения деревни Рубчойла, а также в подготовке фестиваля карельской песни и по многим другим насущным вопросам», — рассказывает Татьяна Васильева.

В Сямозерье люди говорят, что без молитвы ни сажать, ни строить. Поэтому перед началом благого дела отец Сергий (Теплоухов) отслужил молебен. В один из летних дней привезли доски, нашлись и мастера - золотые руки. Казалось, что молитвы верующих были услышаны: работа ладилась, а погода благоволила. Теперь часовне Иоанна Крестителя дожди будут не страшны.

Задумка авторов проекта оказалась грандиозной: кроме консервационных работ старинной постройки, были также организованы различные научно-практические и культурно-массовые мероприятия, в том числе состоялся престольный праздник Ивановской часовне.

Важным аккордом проекта реставрации часовни станет фестиваль карельской песни «Pajatammo yhtes!» («Споемте вместе!»). Он пройдет 12 октября в Эссойле. На сцене Дома культуры выступят хоровые коллективы со всей Карелии, почти двести участников представят зрителю красивые карельские песни. Организаторы надеются, что этот день будет богат на эмоции, который запомнится гостям праздника долгожданными творческими встречами, ярмаркой и душевной беседой.

«Это еще не финал, у нас впереди фотовыставка «Храмы Сямозерья» и документальный фильм «Духовное наследие Сямозерья», подготовленные совместно с эссойльской Арт-студией «Домик света»,

— добавиляет Татьяна.

— Нам очень хочется внести посильный вклад в сохранение историко-культурного наследия края, где я родилась, выросла и получила самое важное от своих учителей по жизни — любовь к родной земле. И Сямозерье всегда было привлекательно для гостей нашего края – здесь и живописные пейзажи, близость к центру, доступность. И самое главное – сохранившееся богатое историко-культурное наследие, свидетельством тому – коллективная монография «История и культура Сямозерья» под редакцией В.П. Орфинского, которого, к сожалению, совсем недавно не стало. Она была издана в Петрозаводске в 2008 году, — рассказала деятельная эссойльчанка. — Рядом со мной единомышленники, это очень помогает».

У работы по сохранению памятников истории, культуры есть начало, но нет конца. Эта деятельность требует постоянных усилий и внимания, но для таких людей, как семья Васильевых, это не в тягость, а в радость, потому что это своя история, своя земля, свое дело, которое естественным образом передается по прямой: от родителей детям.