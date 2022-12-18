На Древлянском кольце произошло несколько аварии

Сразу несколько мелких ДТП были зафиксированы видеокамерами на Древлянском кольце в Петрозаводске.

Но одном из видео, опубликованном в группе ВК «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии», можно увидеть часто встречающуюся ситуацию, когда отвлечение внимания водителей при выезде на кольцо приводит к столкновению. На втором, опубликованном на странице ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии» - зафиксирована «притирка» авто. Причем, в течение нескольких секунд произошли две аналогичные автоаварии.

В комментариях горожане отмечают, что уже пора ответственным лицам заняться обеспечением безопасности на кольцах Петрозаводска, так как на каждом из них регулярно можно увидеть схожие ДТП. // Видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz, vk.com/dtpptz.