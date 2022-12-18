За 429 выездов росгвардейцы задержали 10 нарушителей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Карелии за прошедшую неделю 429 выезжали по сигналам тревоги, поступивших с охраняемых объектов и квартир.

В четырех случаях правоохранители пресекли попытки хищения имущества организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали десять человек за административные правонарушения. // Фото: 10.rosguard.gov.ru.