02 марта 2023, 15:07
Общество

На Древлянке введут ограничения для грузовиков

Нововведения призваны обеспечить безопасность дорожного движения в карельской столице

В Петрозаводске введут ограничения для грузовиков в микрорайоне Древлянка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 22 марта большегрузам станет сложнее передвигаться по улице Роберта Рождественского. С перекрестка с улицей Университетской грузовики не смогут повернуть в направлении Дивизионного проезда и Лабораторной улицы.

Администрация города просит водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД. // Фото: freepik.com

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Петрозаводск
улица Роберта Рождественского
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