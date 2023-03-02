02 марта 2023, 15:07
На Древлянке введут ограничения для грузовиков
Нововведения призваны обеспечить безопасность дорожного движения в карельской столице
В Петрозаводске введут ограничения для грузовиков в микрорайоне Древлянка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
С 22 марта большегрузам станет сложнее передвигаться по улице Роберта Рождественского. С перекрестка с улицей Университетской грузовики не смогут повернуть в направлении Дивизионного проезда и Лабораторной улицы.
Администрация города просит водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД. // Фото: freepik.com