На Древлянке введут ограничения для грузовиков

В Петрозаводске введут ограничения для грузовиков в микрорайоне Древлянка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 22 марта большегрузам станет сложнее передвигаться по улице Роберта Рождественского. С перекрестка с улицей Университетской грузовики не смогут повернуть в направлении Дивизионного проезда и Лабораторной улицы.

Администрация города просит водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД. // Фото: freepik.com