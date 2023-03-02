Рыба и некоторые овощи подешевели в Карелии

Карелиястат опубликовал информацию об изменении цен на основные продукты в республике за неделю с 21 по 27 февраля. Данные приводятся на официальном сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подешевели свекла (5%), огурцы (4%), морковь (2,8%). Выросли в цене картофель (2%), помидоры (1,7%), лук (1,5%), бананы и яблоки (1,4%).

Среди других товаров упали цены на сметану (4,4%), макароны (1,7%), замороженную рыбу (1,2%). Подорожали колбаса (4,7%), соль (2,4%), маргарин, молоко (1,1%).

Еженедельный мониторинг цен ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: freepik.com